《經濟通通訊社２３日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９０﹒６７億元，買盤超賣盤，流入２９﹒３３億元，佔每日額度５﹒６４％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０５億元，買盤超賣盤，流入１５億
元，佔每日額度３﹒５７％。
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23/03/2023 16:20
《深港通》北上全日流入２９﹒３億，南下全日流入１５億
《經濟通通訊社２３日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９０﹒６７億元，買盤超賣盤，流入２９﹒３３億元，佔每日額度５﹒６４％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０５億元，買盤超賣盤，流入１５億
元，佔每日額度３﹒５７％。
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