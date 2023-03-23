《經濟通通訊社２３日專訊》中移動（００９４１）首席執行官董昕在業績發布會上表示，

集團資本開支佔通信服務收入比由２０２１年的２４﹒４％，下降１﹒６個百分點至２０２２年

的２２﹒８％。今年集團資本開支預算約為１８３２億（人民幣．下同），較去年的１８５２億

元跌約１％，資本開支佔收入比持續降低；當中的１０２９億元計劃投向於連接業務，其中

８３０億元用於５Ｇ方面，擬新開通３６萬５Ｇ基站至年底料累計達１６４﹒５萬個；並計劃向

算力網絡、運力中台和基礎分別投放４５２億、１４１億和２１０億元。他又稱，公司今年將保

持戰略穩定，努力實現收入與利潤持續良好增長。

董事長楊杰補充指，集團的投資高峰期於去年已過去，從今年開始進入投資平穩狀態，今後

２－３年資本開支將持續下降，預料到２０２４年資本開支佔收入比降至２０％以下。



＊十四五末數字化轉型收入佔比料升至三分之一＊



被問到對股價走勢的看法，楊杰稱，股價漲跌受多種因素影響，管理層的責任是將優良的業

績呈現給市場，不斷為股東創造價值。雖然三大電訊商股價自去年底起上漲，但數字經濟將成為

今後新的經濟形態，集團去年數字化轉型收入達２０７６億元，佔總收入四分之一，預期到十四

五末，數字化轉型收入比重將提升至三分之一，屆時市場對電訊商的傳統估值模式就不靈光，未

來或將迎來價值重估。

他強調，為更好地回饋股東、共享發展成果，公司充分考慮盈利能力、現金流狀況及未來發

展需要，２０２３年以現金方式分配的利潤提升至當年純利的７０％以上，持續為股東創造更大

價值。



＊對分拆子公司上市持開放態度＊



楊杰指出，集團對分拆子公司上市持開放態度，若分拆對企業發展更有利必然會及時進行分

拆。當中，咪咕正處於快速發展期，但由於其身處的行業協同性特點較強，認為現時集團與咪咕

維持協同關係，將比較適合現階段的發展。



＊將擇時開展回購工作，重視公司資本表現＊



回購計劃方面，執行董事兼財務總監李榮華指出，今年股東大會已授權，集團可根據市場情

況、監管規則和資金情況，從維護股東利益的角度，擇時開展回購工作，強調集團非常重視資本

表現以及價值管理。（ａｃ）







