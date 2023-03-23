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AH股新聞

23/03/2023 16:31

中移動去年純利升８％至１２５４﹒６億人幣，末期息２﹒２１港元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國移動（００９４１）公布，集團截至２０２２年１２月
３１日年度，純利１２５４﹒５９億元（人民幣．下同），按年升８﹒０２％，略低於預期，每
股基本盈利５﹒８８元，派發末期息２﹒２１港元，連同中期股息２﹒２港元，全年股息合計每
股４﹒４１元，按年增長８﹒６％。派息率為６７％。
　　期內收入９３７２﹒５９億元，按年升１０﹒４９％。其中通信服務收入達到８１２１億元
，按年增長８﹒１％。數字化轉型收入達到２０７６億元，按年增長３０﹒３％，佔通信服務收
入比達到２５﹒６％；其中，移動雲收入為５０３億元，按年增長１０８﹒１％。
　　期內，ＥＢＩＴＤＡ為３２９２億元，按年增長５﹒８％；ＥＢＩＴＤＡ率３５﹒１％，
ＥＢＩＴＤＡ佔通信服務收入比為４０﹒５％。
　　去年移動客戶達９﹒７５億戶，淨增１８１１萬戶，淨增規模創三年新高，其中５Ｇ套餐客
戶達到６﹒１４億戶，淨增２﹒２７億戶。移動ＡＲＰＵ穩健增長，為４９元，按年增長
０﹒４％。有綫寬帶客戶數為２﹒７２億戶，其中家庭寬帶客戶數為２﹒４４億戶；家庭客戶綜
合ＡＲＰＵ按年增長５﹒８％，達到４２﹒１元。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
　
　

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