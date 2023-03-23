《經濟通通訊社２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平結束對俄羅斯聯邦國事訪問回到北京

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國家主席習近平在結束對俄羅斯聯邦國事訪問後回到北京。中共中央政治局常委、中央辦公廳主

任蔡奇，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，國務委員兼外交部部長秦

剛等陪同人員同機抵達。



錨定穩經濟促發展，信貸投放暖意濃

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浙江地區某大行二級分行負責人表示，今年前兩個月信貸需求比較旺盛，但由於春節假期等因素

影響，中小企業需求復蘇相對慢一點，３月以來正逐步回暖，預計３月信貸大概率延續高增長態

勢。按照往年規律，一季度信貸投放總量一般佔全年的３５％至４０％。



上市公司提質擴容，為經濟發展注入新動能

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作為經濟發展的「排頭兵」、區域經濟發展的稀缺資源，上市公司是中國實體經濟的「基本盤」

和「動力源」。截至３月２２日收盤，Ａ股上市公司總市值約為９４﹒１４萬億元，相當於

２０２２年ＧＤＰ總量的７７﹒７９％。隨著全面註冊制的實施，上市公司提質擴容加速，助力

資本市場更加平穩健康發展。





《上海證券報》



頭雁賦能產業生態，人工智能「上海高地」拔節起勢

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截至２０２２年末，以人工智能島為核心的張江科學城已集聚人工智能企業６００餘家。覆蓋人

工智能基礎層、技術層、應用層全產業鏈，形成以張江人工智能島為「極核」的張江人工智能產

業集聚區。這裏是上海單體園區或同樣平均面積中，人工智能企業人才最集聚、技術最高端的區

域。



習近平結束對俄羅斯聯邦國事訪問回到北京

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國家主席習近平在結束對俄羅斯聯邦國事訪問後回到北京。中共中央政治局常委、中央辦公廳主

任蔡奇，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，國務委員兼外交部部長秦

剛等陪同人員同機抵達。



新華社在莫斯科發布《習近平經濟思想的時代特質和實踐價值》報告

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新華社國家高端智庫２２日在莫斯科發布《邁向現代化強國的發展密碼－－習近平經濟思想的時

代特質和實踐價值》（俄文版）智庫報告，並舉辦中俄智庫媒體研討會。





《證券時報》



大力發展先進製造業，築牢實體經濟根基

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３月２１日至２２日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在湖南調研並主持召開先進製造業

發展座談會。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記在全國兩會期間的重要講話精神，全面落實

黨的二十大戰略部署，牢牢把握高質量發展這個首要任務，堅持把發展經濟的著力點放在實體經

濟上，大力發展先進製造業，推進高端製造，加快建設現代化產業體系。



實探中國牙刷之都：「訂單多到忙不過來」

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在江蘇揚州，只有３﹒５萬常住人口的杭集鎮，有著「中國牙刷之都」的稱號。越來越多的新勢

力正在加速崛起，搶抓疫情後發展的新機遇。江蘇可士多日用品有限公司負責人屠新寧透露，今

年以來，公司在手訂單已達２０００萬元人民幣，已經排到３個月後了。



優化發展環境，多地醞釀出台民營經濟促進條例

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自中央經濟工作會議提出要從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來以來，廣東廣州

、遼寧營口、雲南昆明、四川巴中等地積極發揮法治效用，將民營經濟促進條例納入２０２３年

立法工作計劃，促進民營經濟發展壯大。（ｊｔ）

