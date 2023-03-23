《經濟通通訊社２３日專訊》被稱為大基金的國家集成電路產業投資基金開始新一輪減持，
２２日再出手減持兩大半導體龍頭景嘉微（深：３００４７４）及安集科技
（滬：６８８０１９），合計逾１１億元（人民幣．下同）。
景嘉微３月２２日晚間公告，持股８﹒０８％的公司股東國家集成電路基金計劃以集中競價
交易方式減持公司股份不超過９１０﹒２４萬股，即不超過公司總股本比例的２％。安集科技同
日公告，持股７﹒２８％的股東國家集成電路基金擬減持不超過２﹒５％公司股份。
按照昨日收盤價計算，大基金減持景嘉微約７﹒６７億元，減持安集科技約３﹒９６億元，
本共減持規模超過１１﹒６６億元。
安集科技（滬：６８８０１９）目前跌３﹒８％，報２０４元，景嘉微
（深：３００４７４）升８﹒１％，報９１﹒１元。
＊大基金頻繁減持，備受市場關注＊
大基金的運作向來被認為是半導體的風向標。在３月１５日－１７日三天期間，已經連續減
持萬業企業（滬：６００６４１）、長川科技（深：３００６０４）、國科微
（深：３００６７２）三家半導體企業，不超過總股本的１％、２％、２％。此後又一日之內減
持超過兩家企業。市場關注半導體投資風向的改變，以及對行業的後續影響。（ｄｗ）
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