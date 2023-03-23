《經濟通通訊社２３日專訊》上海證券交易所２２日發布公告稱，上交所上市審核委員會定

於３月２９日，審核植保和種子巨頭先正達集團股份有限公司的科創板首發事項。

上交所網站顯示，此次科創板上市，先正達集團計劃募資高達６５０億元（人民幣．下同）

，用於科技研發、全球並購以及償還長期債務等，刷新了科創公司計劃募資的紀錄，並有可能成

為１０年來Ａ股最大ＩＰＯ。保薦機構為中國國際金融股份有限公司、中銀國際證券股份有限公

司。



＊２０２２年營收３３４億美元＊



先正達的披露２０２２年報顯示，其２０２２年實現營收３３４億美元，較上年同期增加

５２億美元，同比增長１９％。全年ＥＢＩＴＤＡ（稅息折舊及攤銷前利潤）增長２０％，達到

５６億美元。

先正達集團成立於２０２０年６月，由瑞士先正達、安道麥及中國中化集團有限公司（中化

集團）、中國化工集團有限公司（中國化工）農業業務組成。目前由先正達植保、先正達種子、

先正達集團中國和安道麥四個業務單元構成，業務涵蓋植保、種子、作物及現代農業服務等。業

務主要分布在北美、拉丁美洲、歐洲非洲以及中東地區、中國及除中國以外的亞太地區。

目前先正達集團旗下擁有安道麥（深：０００５５３）、中化化肥（００２９７）、荃銀高

科（深：３０００８７﹒ＳＺ）、揚農化工（滬：６００４８６）多家上市公司。（ｄｗ）

