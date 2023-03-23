《經濟通通訊社２３日專訊》廣州迎來今年首場宅地土拍，共出讓２宗涉宅用地，分別位於

天河區智慧城和增城區寧西街，２宗地塊均以底價成交，合計成交建面７２萬平方米，合計成交

金額約６３﹒４億元（人民幣．下同）。

當中天河區智慧城地塊位於中心區，地理位置優越，受到較高關注，惟開拍后僅有廣州城投

一間競投，最終以底價成交。廣州首個土拍日平淡收場，中指研究院廣州分院研究主管陳雪強表

示，天河智慧城地塊雖然地理位置算比較優越，但由於地塊出讓條件較為苛刻，除了需配建

７５０００平方米政策性住房外，還需配建高達２９％的商業比例，另外增城寧西街地塊周邊配

套相對匱乏，也是導致此次競拍熱度不高的原因。

此次土拍將不再延續過往實行的集中土拍模式，而是採取過去的分散拍賣的模式，從３月

２３日到４月２０日期間，８宗地塊將在不同時間段進行公開拍賣。具體來看，廣州此次共將出

讓１６宗地，其中８宗為涉宅地，分別為番禺３宗、荔灣２宗、增城２宗、天河１宗，總計容面

積為１５６﹒５９萬平方米，起拍總價超２６９億元。（ｄｗ）

