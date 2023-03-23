《經濟通通訊社２３日專訊》國家能源局、生態環境部、農業農村部、國家鄉村振興局下發

通知，決定聯合組織開展農村能源革命試點縣建設。

目標到２０２５年，試點縣可再生能源在一次能源消費總量佔比超過３０％，在一次能源消

費增量中佔比超過６０％。可再生能源新模式新業態廣泛發展，就地消納能力明顯提升，新型電

力系統配電網建設成效顯著，非電利用多元化、成規模。國家大氣污染防治重點區域試點縣平原

地區實現炊事、取暖和農業散煤基本清零，其它區域試點縣制訂清零規劃並組織實施。以可再生

能源產業經濟帶動農民增收，基本形成以清潔能源為主、安全可靠的農村能源供給、消費、技術

體系和管理體制。



＊加快推進電能替代，推廣家用新能源電動汽車＊



通知指出，要積極推進農業農村領域電氣化，加強農業種植、養殖、農產品加工、農業大棚

等農業生產加工領域電氣化改造，加快提升農村地區炊事、取暖等生活用能電氣化水平。深入推

進交通領域電氣化，鼓勵加快推進公共交通工具電氣化，推廣家用新能源電動汽車，保障電動汽

車充換電基礎設施建設。



＊利用雲計算、人工智能等探索農村可再生能源生產消費新模式＊



此外，推進分布式能源技術創新應用。加強適用於農村應用場景的風力發電、高效率光伏發

電、新能源併網和運行控制、清潔高效生物質能供熱供氣等技術研發應用。降低地熱能鑽井成本

，提高換熱效率，提升運行穩定性。充分利用雲計算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智能

等新興技術，探索智能化、共享化農村可再生能源生產和消費新模式。（ｄｗ）



