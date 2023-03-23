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AH股新聞

23/03/2023 11:11

《神州金融》４家中小銀行拒贖二級資本債，市場憂影響資本充足率

　　《經濟通通訊社２３日專訊》３月以來，內地已有４家中小型商業銀行發布公告稱，選擇不
贖回二級資本債，將其繼續作為資本工具使用。分析指，若銀行未行使贖回權，其二級資本債的
資本補充效率將逐年遞減，所以很多銀行會選擇提前贖回再增發的方式來維持資本充足率。銀行
選擇不贖回其二級資本債，會引發市場對銀行資本充足率吃緊的擔憂和猜測，對其後續債務融資
產生一定影響。
　　最新公布不贖回二級資本債的是湖北荊門農村商業銀行，公告指決定不行使「１８荊門農商
二級」贖回選擇權，未贖回部分債券利率維持５﹒３％，該債發行總額２億元（人民幣．下同）

　　此前煙台農商行、安徽太和農商行以及營口銀行均宣布不贖回二級資本債。安徽太和農商行
不行使贖回權的債券發行總額為１億元，未贖回部分債券利率為５﹒８０％；營口銀行不行使贖
回權的債券發行總額５億元，未贖回票息５％；煙台農商行不行使贖回權的債券發行總額３億元
，未贖回票息５﹒８％。
　　分析指，銀行拒贖二級資本債並不是一種常見情況，近期部分銀行選擇不贖回，可能是出於
其資本充足率方面壓力及發債成本上升的影響，也反映出部分銀行可能近年來經營和不良資產處
置壓力較大，導致其融資資本補充存在約束。（ｃｔ）

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