《經濟通通訊社２３日專訊》在經歷數家銀行關閉和瑞信危機後，美聯儲宣布加息２５基點

，符合預期，儲局稱目前一些額外的緊縮政策是合適的，但暗示未來的貨幣政策將會靈活變動。

滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２１％，報３２５８﹒７８點，深成指低

開０﹒３４％，除通信設備板塊外其他板塊均走低，家品建材、汽車等板塊領跌。

人民銀行今日亦在收水，進行６４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠４５０億

元。

銀保監今日將召集中國保險行業協會以及２０多家壽險公司座談，摸底人身險行業負債成本

及資產負債匹配情況。以引導人身保險業降低負債成本，加強行業負債質量管理，各公司總精算

師被要求參與座談調研。

國務院總理李強在湖南調研並主持召開先進製造業發展座談會。他強調，堅持把發展經濟的

著力點放在實體經濟上，大力發展先進製造業，推進高端製造，加快建設現代化產業體系。

近日車企在各地政府補貼下展開減價戰，部分汽車品牌價格降幅驚人，但汽車銷量仍然不算

理想。乘聯會發布數據，３月１－１９日乘用車市場零售７０﹒０萬輛，同比去年同期下降８％

，較上月同期亦下降４％。（ｅｙ）

