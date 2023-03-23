《經濟通通訊社２３日專訊》在經歷數家銀行關閉和瑞信危機後，美聯儲宣布加息２５基點

，符合預期，儲局稱目前一些額外的緊縮政策是合適的，但暗示未來的貨幣政策將會靈活變動。

滬深股市今早窄幅波動，滬綜指先低開其後回升，但在地產股拖累下重返跌軌，半日跌

０﹒０２％，報３２６５﹒２５點，深成指升０﹒４１％，科創板指升０﹒１２％。

人民銀行今日亦在收水，進行６４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠４５０億

元。兩市半日成交６０４１億元，較上一交易日（２２日）同時段增１﹒５％，陸股通淨流入逾

１４億元。



＊內房股領跌Ａ股＊



內房股償債壓力繼續加重，加上美國持續的緊縮貨幣環境對新興市場帶來衝擊，信達地產

（滬：６００６５７）跌１﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒１％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌０﹒９％，金地集團（滬：６００３８３）、新城控股

（滬：６０１１５５）跌０﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）跌０﹒４％。



＊晶片股炒國產替代＊



美國此前公布《晶片法案》下聯邦資金申請細節，已申請補貼的半導體製造商，若中國發展

新業務有更嚴格限制，包括禁止獲補貼廠商先進製程產量擴大超過５％，成熟製程產量擴大超過

１０％。中國外交部發言人汪文斌批評美方政策是徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義行徑，人為推

動產業鏈「脫勾斷鏈」，嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則，嚴重阻礙世界經濟復甦和發展

。

晶片股炒作國產替代概念，芯原股份（滬：６８８５２１）飆升１７﹒９％，歐比特

（深：３０００５３）漲１０﹒６％，晶晨股份（滬：６８８０９９）升７﹒１％，國芯科技

（滬：６８８２６２）漲６﹒６％，兆易創新（滬：６０３９８６）升５﹒５％，瀾起科技

（滬：６８８００８）升４﹒８％。（ｅｙ）

