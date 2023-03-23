《經濟通通訊社２３日專訊》電信三巨頭拉漲，帶動Ａ股市場午後市況轉強，滬綜指升
０﹒４６％，報３２８０﹒６６點，滬深３００指數升０﹒８２％，深成指升０﹒７４％，創業
板指升０﹒５７％。上海Ｂ股揚０﹒０２％，深圳Ｂ股升０﹒１３％。（ｅｙ）
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23/03/2023 13:37
《Ａ股行情》電信三巨頭拉漲，滬綜指午後轉升０﹒４６％
《經濟通通訊社２３日專訊》電信三巨頭拉漲，帶動Ａ股市場午後市況轉強，滬綜指升
０﹒４６％，報３２８０﹒６６點，滬深３００指數升０﹒８２％，深成指升０﹒７４％，創業
板指升０﹒５７％。上海Ｂ股揚０﹒０２％，深圳Ｂ股升０﹒１３％。（ｅｙ）
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