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AH股新聞

23/03/2023 13:37

《Ａ股行情》電信三巨頭拉漲，滬綜指午後轉升０﹒４６％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》電信三巨頭拉漲，帶動Ａ股市場午後市況轉強，滬綜指升
０﹒４６％，報３２８０﹒６６點，滬深３００指數升０﹒８２％，深成指升０﹒７４％，創業
板指升０﹒５７％。上海Ｂ股揚０﹒０２％，深圳Ｂ股升０﹒１３％。（ｅｙ）

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