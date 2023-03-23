《經濟通通訊社２３日專訊》在經歷數家銀行關閉和瑞信危機後，美聯儲宣布加息２５基點

，符合預期，儲局稱目前一些額外的緊縮政策是合適的，但暗示未來的貨幣政策將會靈活變動。

滬深股市早段窄幅波動，滬綜指先低開其後回升，但在地產股拖累下重返跌軌，但隨著午後金融

股顯著走高，滬綜指收復失地，全日升０﹒６４％，報３２８６﹒６５點，深成指升０﹒９４％

，科創板指升０﹒８３％。

人民銀行今日亦在收水，進行６４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠４５０億

元。兩市全日成交１０２０７億元，本周第二度破萬億關，按日升６﹒６％，陸股通淨流入逾

４８億元，連續九日淨流入。



＊券商股全線升＊



美國公布《晶片法案》細節，已申請補貼的半導體製造商被限制在中國發展新業務。晶片股

炒作國產替代概念，芯原股份（滬：６８８５２１）飆升兩成漲停，復旦微電

（滬：６８８３８５）升１３％，歐比特（深：３０００５３）升１１﹒６％，裕太微

（滬：６８８５１５）升１０﹒６％，兆易創新（滬：６０３９８６）漲停，國芯科技

（滬：６８８２６２）升９﹒６％，瀾起科技（滬：６８８００８）升９﹒３％。

金融股午後升勢顯著，尤其是券商板塊全線上揚，中國銀河（滬：６０１８８１）漲

５﹒３％，中金公司（滬：６０１９９５）、招商證券（滬：６００９９９）升２％，浙商證券

（滬：６０１８７８）升１﹒８％，國泰君安（滬：６０１２１１）升１﹒４％，華泰證券

（滬：６０１６８８）升１﹒３％，申萬宏源（深：０００１６６）升１﹒２％。



＊外貿不理想航運股跌＊



近日中國外貿萎縮訂單轉移問題引發關注，上海市統計局最新發布的２月上海交通運輸業基

本面數據顯示，當月上海市港口貨物吞吐量６０４６萬噸，同比增長１１﹒３％，其中出港

２５７３﹒３８萬噸，較嚴防疫情的去年同期僅增５﹒５％。盛航股份（深：００１２０５）挫

５﹒３％，中遠海能（滬：６０００２６）跌２﹒３％，招商輪船（滬：６０１８７２）跌

１﹒５％，興通股份（滬：６０３２０９）跌１﹒３％，長航鳳凰（深：０００５２０）軟

１﹒２％。

美國加息令內房償債壓力繼續加重，加上外圍持續的緊縮貨幣環境對新興市場帶來衝擊，地

產股小跌，信達地產（滬：６００６５７）跌０﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）跌

０﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）、金地集團（滬：６００３８３）跌０﹒３％。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０３９﹒０９ ＋０﹒９９

上證綜合指數 ３２８６﹒６５ ＋０﹒６４ ４２６５﹒６５

上證Ａ股指數 ３４４５﹒１６ ＋０﹒６４

深證成份指數 １１６０５﹒２９ ＋０﹒９４ ５８７３﹒６３

深圳創業板指數 ２３６１﹒４１ ＋０﹒８３

上證Ｂ股指數 ２９０﹒６８ ＋０﹒１３ １﹒２４

深證Ｂ股指數 １１８６﹒９２ ＋０﹒２６ ０﹒５７

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