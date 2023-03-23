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AH股新聞

23/03/2023 15:06

《Ａ股行情》金融股走高滬指收升０﹒６４％，兩市成交再破萬億

　　《經濟通通訊社２３日專訊》在經歷數家銀行關閉和瑞信危機後，美聯儲宣布加息２５基點
，符合預期，儲局稱目前一些額外的緊縮政策是合適的，但暗示未來的貨幣政策將會靈活變動。
滬深股市早段窄幅波動，滬綜指先低開其後回升，但在地產股拖累下重返跌軌，但隨著午後金融
股顯著走高，滬綜指收復失地，全日升０﹒６４％，報３２８６﹒６５點，深成指升０﹒９４％
，科創板指升０﹒８３％。
　　人民銀行今日亦在收水，進行６４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠４５０億
元。兩市全日成交１０２０７億元，本周第二度破萬億關，按日升６﹒６％，陸股通淨流入逾
４８億元，連續九日淨流入。
　
＊券商股全線升＊
　
　　美國公布《晶片法案》細節，已申請補貼的半導體製造商被限制在中國發展新業務。晶片股
炒作國產替代概念，芯原股份（滬：６８８５２１）飆升兩成漲停，復旦微電
（滬：６８８３８５）升１３％，歐比特（深：３０００５３）升１１﹒６％，裕太微
（滬：６８８５１５）升１０﹒６％，兆易創新（滬：６０３９８６）漲停，國芯科技
（滬：６８８２６２）升９﹒６％，瀾起科技（滬：６８８００８）升９﹒３％。
　　金融股午後升勢顯著，尤其是券商板塊全線上揚，中國銀河（滬：６０１８８１）漲
５﹒３％，中金公司（滬：６０１９９５）、招商證券（滬：６００９９９）升２％，浙商證券
（滬：６０１８７８）升１﹒８％，國泰君安（滬：６０１２１１）升１﹒４％，華泰證券
（滬：６０１６８８）升１﹒３％，申萬宏源（深：０００１６６）升１﹒２％。
　
＊外貿不理想航運股跌＊
　
　　近日中國外貿萎縮訂單轉移問題引發關注，上海市統計局最新發布的２月上海交通運輸業基
本面數據顯示，當月上海市港口貨物吞吐量６０４６萬噸，同比增長１１﹒３％，其中出港
２５７３﹒３８萬噸，較嚴防疫情的去年同期僅增５﹒５％。盛航股份（深：００１２０５）挫
５﹒３％，中遠海能（滬：６０００２６）跌２﹒３％，招商輪船（滬：６０１８７２）跌
１﹒５％，興通股份（滬：６０３２０９）跌１﹒３％，長航鳳凰（深：０００５２０）軟
１﹒２％。
　　美國加息令內房償債壓力繼續加重，加上外圍持續的緊縮貨幣環境對新興市場帶來衝擊，地
產股小跌，信達地產（滬：６００６５７）跌０﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）跌
０﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）、金地集團（滬：６００３８３）跌０﹒３％。
（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４０３９﹒０９　　＋０﹒９９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２８６﹒６５　　＋０﹒６４　　　　４２６５﹒６５　　
　　上證Ａ股指數　　３４４５﹒１６　　＋０﹒６４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１６０５﹒２９　＋０﹒９４　　　　５８７３﹒６３　　
　　深圳創業板指數　２３６１﹒４１　　＋０﹒８３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９０﹒６８　　＋０﹒１３　　　　　１﹒２４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１８６﹒９２　　＋０﹒２６　　　　　０﹒５７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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