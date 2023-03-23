《經濟通通訊社２３日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒６４％，報３４４５﹒１６點。

美國此前公布《晶片法案》下聯邦資金申請細節，已申請補貼的半導體製造商，若中國發展

新業務有更嚴格限制，包括禁止獲補貼廠商先進製程產量擴大超過５％，成熟製程產量擴大超過

１０％。晶片股炒作國產替代概念，芯原股份（滬：６８８５２１）漲停，晶晨股份

（滬：６８８０９９）升７﹒８％。

中國證券業協會近日發文啟動證券公司２０２３年度壓力測試工作。此次壓力測試包括綜合

壓力測試和場外衍生品業務壓力測試兩部分。券商股向好，中信建投（滬：６０１０６６）升

１﹒９％，招商證券（滬：６００９９９）、中金公司（滬：６０１９９５）升近２％，國泰君

安（滬：６０１２１１）升１﹒４％。

影視股回吐，鳳凰傳媒（滬：６０１９２８）跌２﹒７％，浙版傳媒（滬：６０１９２１）

跌０﹒７％，江蘇有線（滬：６００９５９）跌０﹒３％，中文傳媒（滬：６００３７３）跌

１﹒３％，歌華有線（滬：６０００３７）跌０﹒９％，中國出版（滬：６０１９４９）跌

１﹒３％。（ｊｔ）

