《經濟通通訊社２３日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒４１％，報１１５４４﹒０２點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒２６億元，用１０﹒７４
億元或２﹒１％。（ｊｔ）
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23/03/2023 11:35
《深股通》深成指半日升０﹒４１％，深股通額度用近１１億元
《經濟通通訊社２３日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒４１％，報１１５４４﹒０２點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒２６億元，用１０﹒７４
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