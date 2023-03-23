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AH股新聞

23/03/2023 15:16

《深股通》深成指全日收升０﹒９４％，報１１６０５﹒２９點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒９４％，報１１６０５﹒２９點

　　在經歷數家銀行關閉和瑞信危機後，美聯儲局宣布加息２５基點，符合預期，儲局稱目前一
些額外的緊縮政策是合適的，但暗示未來的貨幣政策將會靈活變動。內房股償債壓力繼續加重，
萬科Ａ（深：０００００２）軟０﹒３％，招商蛇口（深：００１９７９）跌０﹒７％。
　　據《證券時報》引述分析師報道，隨著入春後全國氣溫回升，豬肉逐步進入消費淡季，市場
分析多認為，養殖端積極出欄疊加需求尚處低位影響下，豬價弱勢行情或將延續。豬肉股分化，
溫氏股份（深：３００４９８）升１﹒１％，益生股份（深：００２４５８）跌０﹒８％，順鑫
農業（深：０００８６０）跌０﹒４％。
　　ＡＩ熱潮近期直捲各行各業，聲勢之大已完全蓋過元宇宙、ＮＦＴ、加密貨幣、區塊鏈等科
技概念，甚至有人稱是新一代科技革命。ＣｈａｔＧＰＴ概念股走高，科大訊飛
（深：００２２３０）漲停，
同花順（深：３０００３３）飆１８﹒１％，湯姆貓（深：３００４５９）升５﹒３％，藍色光
標（深：３０００５８）升１﹒２％。（ｊｔ）

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