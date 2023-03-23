《經濟通通訊社２３日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９０﹒６７億元，用２９﹒３３億元或５﹒６％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入４８﹒０８億元，連續九日淨流入。
（ｄｗ）
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23/03/2023 15:16
《深股通》深股通額度全日用２９億元，連續九日淨流入
《經濟通通訊社２３日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９０﹒６７億元，用２９﹒３３億元或５﹒６％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入４８﹒０８億元，連續九日淨流入。
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23/03/2023 15:16 《滬股通》滬股通額度全日用３６﹒５億元，外資淨流入４８億元
23/03/2023 15:16 《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒６４％，報３４４５﹒１６點
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