《經濟通通訊社２３日專訊》據《證券時報》引述分析師報道，隨著入春後全國氣溫回升，

豬肉逐步進入消費淡季，市場分析多認為，養殖端積極出欄疊加需求尚處低位影響下，豬價弱勢

行情或將延續。

報道引述卓創分析師朱澤坤稱，隨著氣溫繼續升高，大體重豬源需求減弱，或導致散戶壓欄

情緒減弱，生豬供應有小幅增加可能，需求端缺乏利多支撐，且近期屠宰企業鮮品銷售不暢，導

致屠宰毛利下降，屠宰量繼續增加的難度較大，因此預計３月下旬生豬價格或窄幅偏弱調整。

搜豬網分析師馮永輝分析，近期生豬出欄均價基本在１５－１５﹒５元人民幣╱公斤震盪，

而價格始終處於成本線以下，養殖端已經有兩三個月左右的虧損期。

豬肉股今早分化，溫氏股份（深：３００４９８）升１﹒６％，益生股份

（深：００２４５８）升０﹒４％，順鑫農業（深：０００８６０）升０﹒３％，巨星農牧

（滬：６０３４７７）升０﹒２％，雙匯發展（深：０００８９５）升０﹒２％，大北農

（深：００２３８５）升０﹒１％。海大集團（深：００２３１１）跌０﹒７％，神農集團

（滬：６０５２９６）跌０﹒３％，天邦食品（深：００２１２４）跌０﹒３％，立華股份

（深：３００７６１）跌０﹒１％，牧原股份（深：００２７１４）跌０﹒０４％。（ｊｔ）

