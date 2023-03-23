  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

23/03/2023 10:01

《Ａ股焦點》豬肉進入消費淡季，豬價弱勢行情或延續，豬肉股分化

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《證券時報》引述分析師報道，隨著入春後全國氣溫回升，
豬肉逐步進入消費淡季，市場分析多認為，養殖端積極出欄疊加需求尚處低位影響下，豬價弱勢
行情或將延續。
　　報道引述卓創分析師朱澤坤稱，隨著氣溫繼續升高，大體重豬源需求減弱，或導致散戶壓欄
情緒減弱，生豬供應有小幅增加可能，需求端缺乏利多支撐，且近期屠宰企業鮮品銷售不暢，導
致屠宰毛利下降，屠宰量繼續增加的難度較大，因此預計３月下旬生豬價格或窄幅偏弱調整。
　　搜豬網分析師馮永輝分析，近期生豬出欄均價基本在１５－１５﹒５元人民幣╱公斤震盪，
而價格始終處於成本線以下，養殖端已經有兩三個月左右的虧損期。
　　豬肉股今早分化，溫氏股份（深：３００４９８）升１﹒６％，益生股份
（深：００２４５８）升０﹒４％，順鑫農業（深：０００８６０）升０﹒３％，巨星農牧
（滬：６０３４７７）升０﹒２％，雙匯發展（深：０００８９５）升０﹒２％，大北農
（深：００２３８５）升０﹒１％。海大集團（深：００２３１１）跌０﹒７％，神農集團
（滬：６０５２９６）跌０﹒３％，天邦食品（深：００２１２４）跌０﹒３％，立華股份
（深：３００７６１）跌０﹒１％，牧原股份（深：００２７１４）跌０﹒０４％。（ｊｔ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金