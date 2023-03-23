《經濟通通訊社２３日專訊》ＡＩ熱潮近期直捲各行各業，聲勢之大已完全蓋過元宇宙、

ＮＦＴ、加密貨幣、區塊鏈等科技概念，甚至有人稱是新一代科技革命。內地各科企大廠積極跟

進，百度（０９８８８）在ＣｈａｔＧＰＴ面世約４個月後推出「文心一言」應對，但據不少用

家反映「文心一言」能力未算驚艷，有時不能正確理解問題的意思，甚至欠缺多輪對話能力，比

較像是搜索引擎。

而文心一言最近引發熱議的，並非其回答問題的能力，而是其文字生成圖片的功能，有網友

向文心一言輸入「熊熊烈火」字眼，結果顯示的是一隻著火的大熊，而如果輸入「車水馬龍」字

眼，文心一言就會很直白地在圖片中畫上車子和龍。有人質疑百度直接拿用戶的指令翻譯成英文

，再利用國外的開源軟件生成圖片，最後回傳給用戶。

微博知名大Ｖ「劉大可先生」在文心一言做了一個實驗，他指示文心一言畫出鼠標、總線和

起重機，結果文心一言則分別畫出了老鼠、巴士和一隻鶴的頭，劉大可先生解釋，這是因為鼠標

和老鼠、總線和巴士、起重機和鶴在英文裏是同一個單詞。劉大可先生之後再做實驗，他指示文

心一言畫出「一可以豆子」，這句話看似毫無意義，但文心一言卻能畫出一個裝滿豆子的罐頭，

因為「可以」和「罐」都可以翻譯成「ｃａｎ」；他指示畫出「土耳其張開翅膀」和「水瓜」，

文心一言則分別畫出了火雞和西瓜，這也是出於相同的原因。

劉大可先生質疑百度將國外的開源程序改頭換面就變成自家產品，並批評是流氓行為，他又

表示，如果有人能證明百度的人工智能真的是自主研發，他亦會感到欣慰。（ｅｙ）

