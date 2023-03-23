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AH股新聞

23/03/2023 10:34

《打擊貪腐》中紀委同日通報６名國企央企高層涉嚴重違紀違法被查

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中紀委國家監委網站今日通報，５名中央企業領導人員正接受
紀律審查和監察調查。
　　其中國家能源集團科環集團國能朗新明環保科技有限公司前黨委書記、董事長徐志清涉嫌嚴
重違紀違法，已主動投案，目前正接受國家能源集團紀檢監察組和北京市平谷區監委紀律審查和
監察調查。
　　中國大唐電力燃料有限公司前副總經理張志剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國大唐紀檢
監察組和山東省濱州市監委紀律審查和監察調查。
　　中國大唐北京大唐燃料有限公司前總經理盛曉明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國大唐紀
檢監察組和山東省濱州市監委紀律審查和監察調查。
　　國機集團恆天集團恆天資產管理有限公司原總經理孫曉東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受國
機集團紀委和浙江省溫州市泰順縣監委紀律審查和監察調查。
　　國家電網特高壓事業部計劃處副處長曲輝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委駐
國家電網紀檢監察組和陝西省漢中市監委紀律審查和監察調查。
　　另外，中紀委國家監委網站同日通報，國家電投前黨組成員、副總經理，中國電力企業聯合
會黨委副書記、副理事長夏忠涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委駐國務院國資委紀
檢監察組和遼寧省盤錦市監委紀律審查和監察調查。（ｓｌ）

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