《經濟通通訊社２３日專訊》新華網（滬：６０３８８８）與新華智雲正式聯合發布旗下首

個ＡＩＧＣ驅動的元宇宙系統「元卯」，主要包含數字人、數字內容和數字場景三大塊，每一塊

都由人工智能（ＡＩ）驅動，能力覆蓋文本、圖片，並能生成部分視頻及３Ｄ場景。

新華智雲為新華網與阿里巴巴（０９９８８）合資成立的國有數字文化科技企業。根據介紹

，元卯可大幅降低數字人的製作和日常使用成本，不但數字人製作報價較以往降低，日常使用數

字人成本更低至一分鍾１元人民幣。新華智雲還基於元卯系統，為阿里巴巴旗下企業即時通訊軟

件釘釘，以及汽車行業和一些金融機構等，持續進行數字場景、數字人、數字內容的建設和運營

，未來客戶或涉及健康、教育、體育等眾多行業。

新華網董事長劉健表示，２０２３年是元宇宙布局的關鍵之年，新華網將進一步深化元宇宙

技術的研發應用，打通元宇宙、數字人、ＡＩＧＣ、區塊鏈等新技術平台，未來新華網元宇宙賦

能計劃將聚焦三大方向：元宇宙＋產業、元宇宙＋品牌、元宇宙＋文化旅遊，不斷完善元宇宙平

台建設。另外，發布會上，３０多家政府機構和企業聯合成立「新華網元宇宙及ＡＩＧＣ創新聯

盟」，與此同時，新華網、新華智雲與哈爾濱市文化廣電和旅遊局、北京金融街服務中心有限公

司、中國華能集團有限公司河北雄安分公司簽訂戰略合作協議。

不過，滬深傳媒板塊今日走低，新華網低開跌逾９％，百納千成（深３００２９１）跌逾

７％，引力傳媒（滬：６０３５９８）、東方明珠（滬：６００６３７）、歡瑞世紀

（深：０００８９２）等跟跌。（ｓｌ）



