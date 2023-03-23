《經濟通通訊社２３日專訊》胡潤研究院今日公布２０２３全球富豪榜，中國榜單方面，農

夫山泉（０９６３３）創辦人鍾睒睒雖然財富下降４％，但仍以４６５０億元（人民幣．下同）

身家蟬聯首富，全球排名則為第１５位，與去年相同。主要是在香港上市的農夫山泉業績穩步增

長，目前市值４５００億元，而鍾睒睒名下另一家Ａ股上市公司萬泰生物（滬：６０３３９２）

業績較上一年度大幅提高，目前市值超過１１００億元。

騰訊（００７００）創辦人馬化騰財富下降２５％，以２６００億元位列第二，排全球第

３１位，比去年下降３位。主要是騰訊受去年內地遊戲收入及疫情影響雲業務拖累，去年第三季

度營收１４００億元，按年下降３％。

第三位的字節跳動創辨人張一鳴財富下降３１％，至２５００億元，全球排名３４，比去年

跌１１位。字節跳動全球月活躍用戶超過２５億，去年上半年營收逾２６００億元，去年全年營

收預計６０００億元，按年增長５６％，淨利潤預計１５００億元。

第四位是寧德時代（深：３００７５０）創辦人曾毓群，其財富下降３４％，至２３５０億

元，全球第３７位，比去年跌１３位。寧德時代是目前中國最大鋰電池生產企業，去年前三季度

完成銷售額超過２０００億元，按年增長近２００％。但受到新能源汽車行業大環境影響，寧德

時代過去一年股價下跌明顯，目前市值較去年同期有所回落，接近１萬億元。



＊黃崢財富增長６３％，中國富豪中增幅最多＊



第五位的拼多多創辦人黃崢，財富增幅為中國富豪之中最多，達６３％，至２１００億元，

超過阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲，排在全球第３９位，比去年飆升５４位。主要得益於

過去一年在中概股市場的優異表現和拼多多的股價恢復。

長和系創辦人李嘉誠及其家族財富下降６％，至２１００億元，與拼多多並列第五位，全球

排名同為３９，比去年跌２位。李嘉誠所掌權的長和、長實兩家主要上市公司已將投資版圖擴展

至囊括地產、零售、電訊、基建、港口及能源等領域。另隨著富衛保險再次衝擊上市，其次子李

澤楷財富大幅增長至６００億元，位列全球第２５５位。

第七位是網易（０９９９９）創辦人丁磊，財富下降１８％，至１８００億元，全球排第

４６位，比去年下降９位。去年網易完成總營收９６５億元，歸屬股東淨利潤達到２２８億元，

較上一年同期均有所增長，而收入的主要來源還是在遊戲業務。網易市值近４０００億元。

美的（深：０００３３３）創辦人何享健及其家族與丁磊並列第七，財富下降２５％，至

１８００億元，全球排名與丁磊同為４６位，比去年下降１１位。去年美的整體業績較為平穩，

前三季度營業收入逾２７００億元，按年增長３﹒４％；歸母淨利潤２４５億元，按年增長

４﹒３％。



＊馬雲財富減３２％，排中國第九＊



阿里巴巴創辦人馬雲排在第九，財富下降３２％，至１７００億元，全球排名５２，比去年

跌１８位。主要因為阿里巴巴市值及獨角獸公司螞蟻集團的估值在過去一年均有所下降，目前阿

里巴巴市值１﹒６萬億元。

牧原（深：００２７１４）創辦人秦英林、錢瑛夫婦財富下降１８％，至１５５０億元，位

列第十，全球排第５９位，比去年跌１３位。去年牧原生豬出欄逾６１００萬頭，按年增５２％

，其研發的智能化設備的應用提高了豬場的生產效率。

恒地（０００１２）創辦人李兆基與秦英林、錢瑛夫婦並列第十，全球排名並列第５９位，

財富下降１２％，至１５５０億元。今年２月，恒基地產與興業銀行簽訂３００億元綠色及可持

續發展戰略合作協議，在綠色建築、零碳智能園區以及ＥＳＧ體系建設等領域攜手響應雙碳目標

。

２０２３胡潤全球富豪榜上榜門檻１０億美元，上榜人數３１１２人，比去年少２６９人，

減少人數歷來最多。中國共有９６９人上榜，全榜最多，美國以６９１人排第二，印度以１８７

人排第三，德國取代英國以１４４人排第四。（ｓｌ）

