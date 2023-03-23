《經濟通通訊社２３日專訊》內地海底撈再傳出有新規定，顧客用膳後不能再如以往般任意

將任食水果打包帶走，每枱限打包１盒。內地「共富財經」引述海底撈官方客服稱，目前並無相

關規定，惟各分店工作人員會根據實際情況靈活處理。

有江西網民近日發文稱，在海底撈用膳後想打包兩盒聖女果（港稱「車厘茄」），被店員指

「有點多了」，最後只能帶走一盒，而以往曾成功打包帶走兩盒。其他網民回應，近期在海底撈

都有相同的打包水果受限經歷，但也有網民指一直都是只限打包一盒。共富財經引述廣州一家海

底撈分店指出，顧客可以打包帶走少量水果，若打包得比較多，就需要加收１１元人民幣小料費

。上海一家海底撈分店則表示，水果只供堂食，並沒有每枱打包幾盒水果的情況，如果顧客確實

特別喜歡某種水果，店員可以為其打包少量帶走。

從謝絕自帶食材到必須點１個付費湯底，再到限制打包任食水果，有內媒認為，海底撈不再

慣著消費者。對於目前的海底撈來說，最重要是要活下去，很多消費者最關心的服務，已經不值

得其不計成本地投入，反而需要算一算經濟帳，分析利弊，然後出台對自己更有利的經營策略。

（ｓｌ）

