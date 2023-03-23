《經濟通通訊社２３日專訊》上海市政府今日舉行新聞通氣會，介紹一系列促進和擴大消費

措施，包括推動發展新型消費、服務消費、汽車消費、綠色消費，支持發展首發經濟、品牌經濟

、夜間經濟和直播經濟等；並計劃在４月中至１２月底發放體育消費券，促進全民健身和體育消

費，預算約４０００萬元（人民幣．下同），相比去年的２３３４萬元大幅提高。體育消費券有

５元至８０元六種不同面值，每人每周可實名領取最多３張，先到先得；使用期限為７天，每人

每日最多可以使用１張。



＊買環保智能家電最高補貼１０００元＊



其中圍繞提升汽車消費，下一步上海將落實新能源汽車免徵車輛購置稅政策，延續實施新能

源車置換補貼，推進老舊汽車報廢更新和進一步推廣使用新能源車。增強浦東新區汽車流通領域

的全球營運管理、全球貿易結算、全球分撥配送等功能，實現進口新車型與海外同步發售。

圍繞提升綠色消費方面，下一步上海將進一步擴大綠色低碳消費產品有效供給，支持大型商場創

建國家綠色商場，培育一批商貿流通綠色主體。打造一批綠色餐廳。繼續實施綠色智能家電消費

補貼，對消費者購買綠色智能家電等個人消費給予支付額１０％、最高１０００元的一筆過補貼

。



＊將出台夜間經濟高質量發展指導意見＊



發展首發經濟方面，上海市政府表示，首發經濟是吸引擴大高端消費，提升消費市場能級的

重要抓手。去年上海新設各類首店１０７３家，數量穩居全國第一。下一步將加大政策支持力度

，進一步推動首發經濟提質升級。至於夜間經濟，根據第三方綜合評估，上海夜間經濟綜合實力

位居全國首位。去年上海編製發布首個《夜間經濟空間布局和發展行動指引（２０２２－

２０２５）》，上海將加快構建１＋１５＋Ｘ夜間經濟整體布局，打造１０個水岸夜生活體驗區

和３０個水岸夜生活好去處，塑造２４小時活力城市。下一步上海將出台夜間經濟高質量發展指

導意見，並加快建設「上海市夜間經濟精細化治理示範區」，構建政企協共管共治夜間經濟發展

新模式。（ｓｌ）

