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AH股新聞

23/03/2023 16:36

《中國要聞》貴州黨政代表團考察深圳騰訊總部，了解創新產品

　　《經濟通通訊社２３日專訊》貴州省黨政代表團今起至下周一到廣東、廣西學習考察，首站
去到深圳，並率先考察騰訊（００７００）總部，參觀騰訊的文化展廳、業務展廳，詳細了解目
前騰訊的創新產品及應用。
　　貴州廣播電視台微信公眾號「動靜貴州」報道，騰訊與貴州結緣已久。騰訊與貴陽市政府於
２０１９年簽訂《建設「數智貴陽」深化合作協議》，共同打造數智貴陽「未來城市」。投資
５０億元（人民幣．下同）建設的貴安新區騰訊七星數據中心於２０２０年７月建成，規劃服務
器２０萬台。同時還打造了騰訊雲數字經濟產業基地，引入騰訊雲科技（貴陽）有限責任公司及
其生態伙伴企業７０多家，２０２２年完成營收６﹒８６億元，帶動５４８人就業。騰訊與貴陽
貴安新區接下來還將在雲業務、鄉村振興、智慧城市建設等方面加強合作。
　　粵黔協作始於１９９６年。２０２１年，按照國家新一輪東西部協作戰略部署，「十四五」
期間，由廣東省幫扶貴州省，明確廣州、珠海、佛山、東莞等６個市幫扶貴州省除貴陽市以外的
８個市州６６個脫貧縣區，讓粵黔兩省東西部協作邁入新階段。近年貴州以每年一次的頻率赴粵
學習考察，貴州省黨政代表團成員、省人社廳廳長潘榮對今次行程充滿期待，直言廣東對貴州非
常支持，貴州在廣東打工的人佔比也較大，希望兩省相互之間溝通協作的機制、勞務協作機制進
一步完善，幫助貴州的外出勞務人員不斷接受有針對性的培訓，提高他們的勞動技能，獲得更好
的就業崗位。（ｓｌ）

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