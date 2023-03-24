《經濟通通訊社２４日專訊》據《中國證券報》報道，新一輪國企改革行動方案正緊鑼密鼓

地研究制定中。中國航太科技集團、中國航太科工集團、兵器裝備集團、鞍鋼集團、中國化學工

程集團日前相繼召開全面深化改革工作領導小組會議，研究制定改革行動方案。

地方政府方面，湖北省國資委提出，將大力支援湖北交投集團、湖北聯投集團、中南建院和

興發集團創建世界一流企業，加快推動湖北銀行、鄂旅股份等一批企業上市，深化提升湖北武漢

區域性國資國企綜合改革試驗。

北京市國資委正研究制定鼓勵企業上市的政策措施，著力推動「專精特新」企業在北交所上

市，支援符合條件的上市公司分拆上市，推動優質資產注入。

安徽省國資委表示，將紮實開展港航、煤電、糧食等資源整合。山東省青島市提出，積極推

進子公司層面混改，並加快上市步伐，提高國企資產證券化比重。遼寧省國資委相關負責人表示

，將健全更加靈活高效的收入分配機制，並以上市為主要途徑深化混合所有制改革。

光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東認為，新一輪國企改革將啟動，將進一步提升Ａ股國企上

市公司的盈利品質。中國特色估值體系的提出，也有望進一步提升國企估值水平。在二者共振之

下，今年國企重估將迎來新機遇。（ｌｃ）

