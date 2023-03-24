《經濟通通訊社２４日專訊》全面註冊制下，首批２家主板企業ＩＰＯ定價結果出爐。中重

科技（滬：６０３１３５）和登康口腔（深：００１３２８）昨日披露的發行價格分別為每股

１７﹒８０元人民幣和２０﹒６８元人民幣，發行市盈率分別為２９﹒０１倍和３６﹒７５倍，

均突破２３倍。上述２隻新股將於下周一（２７日）進行網上和網下申購。

中重科技表示，２９﹒０１倍發行市盈率低於中證指數發布的同行業最近一個月平均靜態市

盈率，低於同行業可比公司靜態市盈率平均水平。登康口腔表示，３６﹒７５倍發行市盈率低於

同行業可比公司平均靜態市盈率（５１﹒６１倍），但高於中證指數發布的同行業最近一個月靜

態平均市盈率（１８﹒１８倍），超出幅度約為１０２﹒１５％。

主板多年來奉行「２３倍市盈率」的隱形上限。對發行人而言，低市盈率下，參與申購的股

民一旦中籤就能賺錢，新股發行就會順利。對中小投資者而言，２３倍市盈率限制，正是主板新

股上市後連續漲停的重要原因。

此外，中電港、海森藥業和中信金屬等其他已披露發行安排的８家主板註冊制ＩＰＯ企業，

也正陸續開展詢價。為護航企業平穩發行，滬深交易所發布多項倡議，呼吁市場各方共同遵守，

理性、有序開展或者參與ＩＰＯ發行承銷業務。（ｌｃ）

