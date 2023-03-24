《經濟通通訊社２４日專訊》上交所相關業務負責人今日在上海舉行的首屆租賃業投融資高
峰論壇（２０２３）上表示，今年，上交所將重點推動融資租賃企業深度參與證券化市場，提升
資產盤活規模及效率，降低融資成本，推進支持國家重大戰略的產品創新，充分發揮融資租賃行
業特點和優勢，擴大對產業的支持力度，提升資源配置效率。（ｌｃ）
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24/03/2023 13:52
《中國要聞》上交所將推動融資租賃企業深度參與資產證券化市場
《經濟通通訊社２４日專訊》上交所相關業務負責人今日在上海舉行的首屆租賃業投融資高
峰論壇（２０２３）上表示，今年，上交所將重點推動融資租賃企業深度參與證券化市場，提升
資產盤活規模及效率，降低融資成本，推進支持國家重大戰略的產品創新，充分發揮融資租賃行
業特點和優勢，擴大對產業的支持力度，提升資源配置效率。（ｌｃ）
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上一篇新聞︰24/03/2023 13:52 《中國要聞》上海金管局：將推動融資租賃業與各類金融機構合作
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