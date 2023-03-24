《經濟通通訊社２４日專訊》上交所相關業務負責人今日在上海舉行的首屆租賃業投融資高

峰論壇（２０２３）上表示，今年，上交所將重點推動融資租賃企業深度參與證券化市場，提升

資產盤活規模及效率，降低融資成本，推進支持國家重大戰略的產品創新，充分發揮融資租賃行

業特點和優勢，擴大對產業的支持力度，提升資源配置效率。（ｌｃ）

