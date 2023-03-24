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AH股新聞

24/03/2023 14:03

《中國要聞》支付寶首頁新增「看一看」欄目，連接商家生活號

　　《經濟通通訊社２４日專訊》近日，支付寶首頁新增了「看一看」欄目，用戶點擊後會跳轉
至生活頻道播放視頻。
　　生活頻道是支付寶商家發布短視頻及圖文內容的平台，以此獲得更多曝光和內容轉化的機會
，類似於商家的「朋友圈」。
　　支付寶生活號運營負責人透露，過去半年生活號入住帳號數增長超１０倍，日均作品上傳量
漲幅超３００％，已經成為商家、機構在支付寶經營的主要陣地。（ｌｃ）

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