《經濟通通訊社２４日專訊》近日，支付寶首頁新增了「看一看」欄目，用戶點擊後會跳轉
至生活頻道播放視頻。
生活頻道是支付寶商家發布短視頻及圖文內容的平台，以此獲得更多曝光和內容轉化的機會
，類似於商家的「朋友圈」。
支付寶生活號運營負責人透露，過去半年生活號入住帳號數增長超１０倍，日均作品上傳量
漲幅超３００％，已經成為商家、機構在支付寶經營的主要陣地。（ｌｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
24/03/2023 14:03
《中國要聞》支付寶首頁新增「看一看」欄目，連接商家生活號
《經濟通通訊社２４日專訊》近日，支付寶首頁新增了「看一看」欄目，用戶點擊後會跳轉
至生活頻道播放視頻。
生活頻道是支付寶商家發布短視頻及圖文內容的平台，以此獲得更多曝光和內容轉化的機會
，類似於商家的「朋友圈」。
支付寶生活號運營負責人透露，過去半年生活號入住帳號數增長超１０倍，日均作品上傳量
漲幅超３００％，已經成為商家、機構在支付寶經營的主要陣地。（ｌｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰24/03/2023 14:26 《Ａ股焦點》陸家嘴１３３億收購控股股東優質資產，一度漲逾８％
下一篇新聞︰24/03/2023 13:57 《Ａ股焦點》藍豐生化漲３％，稱先正達集團借殼藍豐生化傳聞不實
24/03/2023 13:52 《中國要聞》上海金管局：將推動融資租賃業與各類金融機構合作
24/03/2023 13:52 《中國要聞》上交所將推動融資租賃企業深度參與資產證券化市場
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰