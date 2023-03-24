《經濟通通訊社２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



下好「先手棋」，央地謀劃新一輪國企改革

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新一輪國企改革深化提升行動蓄勢待發。目前相關行動方案正緊鑼密鼓地研究制定中，不少央企

和地方正謀劃下好「先手棋」，重組整合、混改上市、價值創造成為三大關鍵詞。



消費市場熱潮湧，春日經濟正當時

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伴隨著氣溫回暖，「春日賞花」「春日限定食品」「春季露營」等春季場景式消費也顯露暖意，

春日經濟持續升溫。專家表示，伴隨場景創新和氛圍營造，消費市場正變得春意盎然。



券商摸索新打法，提升差異化競爭能力

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全面註冊制宣布實施以來運行蹄疾步穩，首批１０家主板企業ＩＰＯ近日獲證監會批復。對於市

場重要參與者的證券公司來說，如何擁抱變化並將其作為發展動力，是一項重要課題。





《上海證券報》



首批主板註冊制企業ＩＰＯ定價出爐，新股告別「２３倍市盈率」時代

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首批主板註冊制新股披露發行公告，中重科技和登康口腔發行市盈率均突破２３倍。２隻新股將

在３月２７日進行網上和網下申購。



消費回暖態勢明顯，市場信心持續提振

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政府工作報告提出，把恢復和擴大消費擺在優先位置。穩定汽車等大宗消費，推動餐飲、文化、

旅遊、體育等生活服務消費恢復。隨著政策持續發力，近期餐飲、汽車等消費市場回暖態勢明顯

。



商務部：三方面積極推進與貿易夥伴開展經貿合作

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今年是共建「一帶一路」倡議提出十周年。商務部此前提出，今年將推動與更多有意願共建「一

帶一路」的國家商簽自貿協定。關於下一步的工作部署，商務部新聞發言人束玨婷在例行新聞發

布會上表示，商務部將圍繞「擴圍、提質、增效」三個方面積極推進與包括共建「一帶一路」國

家在內的貿易夥伴開展經貿合作，不斷擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡。





《證券時報》



加大基層醫療投入，推進醫保支付方式改革

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中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步完善醫療衛生服務體系的意見》。《意見》提

出，推進醫保支付方式改革，完善多元復合式醫保支付方式。積極發展商業健康保險。同時，完

善政府投入機制，加大對中醫醫院和基層醫療衛生機構的投入傾斜力度。



「世界超市」外貿復甦：日均客流量快速攀升

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今年義烏市場開市以來，景氣度回升明顯。尤其是進入３月份以來，義烏國際商貿城日均客流量

達２０萬人次，達到２０１９年疫情前水平。伴隨著義烏市場客流量增長，經營戶們信心滿滿，

這也使得市場上的商鋪成了香餑餑。而一些為外貿訂單服務的包裝機，２４小時不停機。



銀行流動性風險管理需重視新變量

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美聯儲第９次加息落定，聯邦公開市場委員會會議聲明刪除了「認為繼續加息是適當的」的表述

，改為「一些額外的政策收緊可能是適當的」。之所以出現上述措辭的變化，主要原因就是近期

歐美銀行系統接連出現風險暴露。（ｊｔ）

