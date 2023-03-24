《經濟通通訊社２４日專訊》人行上海總部最新公布的數據顯示，截止２月末，人民幣貸款
餘額５８﹒２７萬億元（人民幣．下同），按年增長１４﹒７％，增速比１月末高０﹒３個百分
點。
２月長三角地區人民幣貸款增加６０３９億元，按年多增１９９１億元。分部門看，住戶部
門貸款增加１９４億元，按年多增１０５９億元，其中，短期貸款增加２６０億元，中長期貸款
減少６６億元；企事業單位貸款增加５７９６億元，按年多增１２５１億元，其中，短期貸款增
加２１２０億元，中長期貸款增加３４１２億元，票據融資增加９８億元；非銀行業金融機構貸
款減少２８億元，按年多減３８５億元。
存款方面，截止２月末，人民幣存款餘額６８﹒８６萬億元，按年增長１４﹒６％，增速比
１月末高０﹒５個百分點。
２月長三角地區人民幣存款增加７９２７億元，按年多增３６１９億元。其中，住戶部門存
款增加１４０５億元，按年多增３５０７億元；非金融企業存款增加４７０１億元，按年多增
３６４０億元；財政性存款增加６８４億元，按年少增９９８億元；非銀行業金融機構存款減少
１０８１億元，按年多減２９４２億元。（ｌｃ）
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