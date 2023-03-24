《經濟通通訊社２４日專訊》中汽協公布，２月中國品牌乘用車銷售８７﹒３萬輛，按月增

長１５﹒２％，按年增長３７﹒３％，佔乘用車銷售總量的５２﹒８％，佔有率較上月提升

１﹒２個百分點，較去年同期提升１０﹒１個百分點。

１－２月，中國品牌乘用車銷售１６３﹒１萬輛，按年降０﹒７％，佔乘用車銷售總量的

５２﹒３％，占有率比去年同期提升７﹒６個百分點。（ｌｃ）

