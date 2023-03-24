《經濟通通訊社２４日專訊》中汽協公布，２月中國品牌乘用車銷售８７﹒３萬輛，按月增
長１５﹒２％，按年增長３７﹒３％，佔乘用車銷售總量的５２﹒８％，佔有率較上月提升
１﹒２個百分點，較去年同期提升１０﹒１個百分點。
１－２月，中國品牌乘用車銷售１６３﹒１萬輛，按年降０﹒７％，佔乘用車銷售總量的
５２﹒３％，占有率比去年同期提升７﹒６個百分點。（ｌｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
24/03/2023 15:29
《行業數據》中汽協：２月中國品牌乘用車銷量按年增近四成
《經濟通通訊社２４日專訊》中汽協公布，２月中國品牌乘用車銷售８７﹒３萬輛，按月增
長１５﹒２％，按年增長３７﹒３％，佔乘用車銷售總量的５２﹒８％，佔有率較上月提升
１﹒２個百分點，較去年同期提升１０﹒１個百分點。
１－２月，中國品牌乘用車銷售１６３﹒１萬輛，按年降０﹒７％，佔乘用車銷售總量的
５２﹒３％，占有率比去年同期提升７﹒６個百分點。（ｌｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰24/03/2023 15:39 【大國博弈】胡錫進評ＴｉｋＴｏｋ受美質詢：仍有牌打絕不能屈服
下一篇新聞︰24/03/2023 15:24 《中國要聞》中汽協發起聯合倡議：共同抵制汽車行業網絡水軍
24/03/2023 15:51 《中國要聞》東方證券邵宇：今年消費增速將達８％至１０％
24/03/2023 15:47 《中國監管》市監總局推４部配套規章，完善反壟斷監管執法
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰