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AH股新聞

24/03/2023 15:29

《行業數據》中汽協：２月中國品牌乘用車銷量按年增近四成

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中汽協公布，２月中國品牌乘用車銷售８７﹒３萬輛，按月增
長１５﹒２％，按年增長３７﹒３％，佔乘用車銷售總量的５２﹒８％，佔有率較上月提升
１﹒２個百分點，較去年同期提升１０﹒１個百分點。
　　１－２月，中國品牌乘用車銷售１６３﹒１萬輛，按年降０﹒７％，佔乘用車銷售總量的
５２﹒３％，占有率比去年同期提升７﹒６個百分點。（ｌｃ）

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