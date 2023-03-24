《經濟通通訊社２４日專訊》上海市房屋管理局今日發布的《２０２２年工作總結和

２０２３年工作要點》提出，今年上海住房工作的主要預期目標是：確保一手住房價格指數變動

幅度符合國家考核要求；力爭二手住房價格指數、住房租賃價格指數變動幅度符合國家監測要求

；房地產開發投資實現正增長、增長幅度力爭在５％左右（預計約５２３０億元人民幣）；各類

新建商品房銷售與２０２２年持平（預計約１８５０萬平方米）；建設籌措保障性租賃住房

７﹒５萬套；實施舊住房成套改造２８萬平方米；啟動城中村改造項目１０個；完成既有多層住

宅加裝電梯３０００台；實施老舊小區改造１０００萬平方米；大型居住社區新開工建設征收安

置住房、共有產權保障住房１００萬平方米；落實安全生產責任制，確保行業安全穩定。

文件還提出，要持續加大老舊小區改造力度。結合居住區補短板，推動管線入地、加裝電梯

、停車設施等改造項目統籌實施，在有條件的小區增設共享新能源機動車充電樁。今年要新增

１０個共享充電樁示範小區。配合完成８００個住宅小區地下車庫移動通信網絡覆蓋，為１００

棟高層公房或售後公房實施建築消防設施改造提升，為老舊小區內１０００個既有電動自行車集

中充電場所加裝消防設施。（ｌｃ）

