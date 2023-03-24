《經濟通通訊社２４日專訊》市場監管總局修訂發布《互聯網廣告管理辦法》，將於

２０２３年５月１日起施行。《辦法》明確廣告主、互聯網廣告經營者和發布者、互聯網信息服

務提供者的責任；對反映集中的彈出廣告、開屏廣告、利用智能設備發布廣告等行為作規範；細

化「軟文廣告」、含有鏈接的互聯網廣告、競價排名廣告、算法推薦方式發布廣告、利用互聯網

直播發布廣告、變相發布須經審查的廣告等重點領域的廣告監管規則；新增廣告代言人的管轄規

定。



＊辦法：互聯網廣告應具可識別性＊



《辦法》具體指出，針對互聯網廣告精準投放、「千人千面」問題，《辦法》規定利用算法

推薦等方式發布互聯網廣告的，應當將其算法推薦服務相關規則、廣告投放記錄等記入廣告檔案

，為規範此類廣告行為提供依據。

互聯網廣告應當具有可識別性，能夠使消費者辨明其為廣告。對於競價排名的商品或者服務

，廣告發布者應當顯著標明「廣告」，與自然搜索結果明顯區分。通過知識介紹、體驗分享、消

費測評等形式推銷商品或者服務，並附加購物鏈接等購買方式的，廣告發布者應當顯著標明「廣

告」。

網絡直播構成商業廣告的，相應廣告活動參與主體應當依法承擔廣告主、廣告經營者、廣告

發布者及廣告代言人的責任和義務。（ｄｗ）

