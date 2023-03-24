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AH股新聞

24/03/2023 09:30

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１２％，北京將召開中國發展高層論壇

　　《經濟通通訊社２４日專訊》外圍走勢平穩，滬深股市今早窄幅低開，上證綜合指數（滬綜
指）低開０﹒１２％，報３２８２﹒７４點，深成指高開０﹒１％，醫藥股造好，電信、金融股
走低。
　　中國發展高層論壇將於明日（２５日）在北京舉行，是中國全面放寬防疫措施後最大型的國
際企業峰會，有來自金融、能源、生物製藥和消費品等行業的１００名外國代表報名參加，據報
道指蘋果公司的庫克、輝瑞公司的布爾拉、橋水創始人達利歐、黑石執行長蘇世民都會出席，但
總體來說出席的美國企業不多。
　　中國印發關於進一步完善醫療衛生服務體系的意見，包括完善「互聯網＋」醫療服務、發揮
中醫藥重要作用等內容。
　　工信部分析第一季工業經濟運行形勢時指出，各項指標顯示３月份以來恢復進一步加快，但
當前各種不確定因素較多，工業經濟總體仍處於修復期，需求不足問題突出，企業生產經營還面
臨不少困難，鞏固企穩回升態勢仍需付出艱苦努力。工信部稱，要著力穩住汽車、消費電子等大
宗消費，努力擴大家電、家居、綠色建材消費，鞏固新能源汽車、光伏、移動通信、電力裝備等
優勢產業領先地位，培育壯大新能源、新材料等新興產業，前瞻性布局未來產業。
　　人民銀行公布，今日進行的７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠１７３０億元
，本周公開市場有４６３０億元逆回購到期，人行全周收水１１３０億元。（ｅｙ）

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