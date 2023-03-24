《經濟通通訊社２４日專訊》外圍走勢平穩，惟三大電信商開盤後沽壓沉重，拖累滬深股市

今早窄幅低開後持續走弱，滬綜指半日跌０﹒５４％，報３４２６﹒４６點，深成指升

０﹒１９％，科創板指升０﹒４２％。

人民銀行今日進行的７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠１７３０億元，本周

公開市場有４６３０億元逆回購到期，人行全周收水１１３０億元。兩市半日成交６７０７億元

，較上一交易日（２３日）同時段增加逾１１％，陸股通淨流出逾近８億元。

美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）宣布，將１４家中國實體列入出口管制「未經核實清單

」（ＵＶＬ），包括廣州信維電子科技有限公司、山東越海通信科技有限公司、捷高國際貨運（

香港）有限公司、億控國際電子有限公司、ＨＫ Ｐ＆Ｗ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ Ｌｔｄ等

。美國出口商在向這些實體付運商品前要進行更多盡職調查。



＊中移動成績表遜預期，領跌近３％＊



中國移動（滬：６００９４１）去年純利略低於預期，股價半日跌２﹒７％，報９０﹒５９

元。其他電信運營商跟隨走低，Ａ股聯通（滬：６０００５０）挫４﹒９％，中國電信

（滬：６０１７２８）跌４﹒１％。中國移動公布，集團截至２０２２年１２月３１日年度，純

利１２５４﹒５９億元，按年升８﹒０２％，略低於預期，每股基本盈利５﹒８８元，派發末期

息２﹒２１港元，連同中期股息２﹒２港元，全年股息合計每股４﹒４１元，按年增長８﹒６％

。去年移動客戶達９﹒７５億戶，淨增１８１１萬戶，淨增規模創三年新高，其中５Ｇ套餐客戶

達到６﹒１４億戶，淨增２﹒２７億戶。

國際油價先升後回，收市跌逾１％，終結三連升走勢。Ａ場石油股集體走低，中海油服

（滬：６０１８０８）挫３﹒６％，中油工程（滬：６００３３９）跌４﹒６％，中國石化

（滬：６０００２８）挫３﹒３％，石化油服（滬：６００８７１）跌１﹒４％，中國海油

（滬：６００９３８）跌１﹒６％，中國石油（滬：６０１８５７）跌２﹒１％。



＊８６款國產網遊獲批，振奮遊戲股＊



繼國家新聞出版署周一（２０日）向２７款進口遊戲發放了牌照，昨日再有８６款國產網絡

遊戲獲批，其中，Ａ股公司中青寶（深：３０００５２）出品的「曙光調查團」、三七互娛

（深：００２５５５）旗下的「星星生活樂園」等遊戲均在列，中青寶目前升２﹒５％、三七互

娛升４﹒２％。

８６款獲批遊戲中，還包括網易（０９９９９）旗下的「零號任務」，騰訊（００７００）

出品的「末刀」，中手游（００３０２）旗下「大富翁１１」等遊戲。

Ａ股遊戲股普遍走高，昆侖萬維（深：３００４１８）大漲１０﹒１％，盛天網絡

（深：３００４９４）揚近９％，拓維信息（深：００２２６１）飆９﹒９％，巨人網絡

（深：００２５５８）漲７﹒４％，姚記科技（深：００２６０５）漲５﹒５％。（ｊｔ）

