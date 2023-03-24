《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股市場午後維持跌幅，滬綜指現跌０﹒５１％，報
３２６９﹒９５點，滬深３００指數跌０﹒２７％，深成指升０﹒１４％。上海Ｂ股升
０﹒３２％，深圳Ｂ股升０﹒３２％。（ｊｔ）
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24/03/2023 13:37
《Ａ股行情》滬綜指午後維持跌幅在０﹒５％，深成指升０﹒１４％
《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股市場午後維持跌幅，滬綜指現跌０﹒５１％，報
３２６９﹒９５點，滬深３００指數跌０﹒２７％，深成指升０﹒１４％。上海Ｂ股升
０﹒３２％，深圳Ｂ股升０﹒３２％。（ｊｔ）
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