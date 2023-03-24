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AH股新聞

24/03/2023 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒６％，外資連續九日淨流入斷纜

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國商務部再將１４家中國實體加列入未經核實清單，加上
ＴｉｋＴｏｋ行政總裁周受資出席近５小時美國聽證會，民主黨和共和黨議員都對ＴｉｋＴｏｋ
進行了尖銳的抨擊，議員們對封殺ＴｉｋＴｏｋ態度強硬。中美對峙再添火藥味，影響部分市場
情緒，滬深股市今早窄幅低開後，滬深走勢分化，滬綜指低開後持續走弱，以近乎全日低位收跌
０﹒６４％，報３２６５﹒６５點，全周累計仍升０﹒４６％。深成指則收升０﹒２５％，創業
板指升０﹒３８％。
　　人民銀行今日進行的７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠１７３０億元，本周
公開市場有４６３０億元逆回購到期，人行全周收水１１３０億元。兩市全日成交１０７４８億
元，連續兩日破萬億關，按日升５﹒３％，陸股通結束連續九日淨流入，轉為淨流出逾２億元。
　
＊央地謀劃新國企改革，中字頭股急回＊
　
　　據《中國證券報》報道，新一輪國企改革行動方案正緊鑼密鼓地研究制定中。中國航太科技
集團、中國航太科工集團、兵器裝備集團、鞍鋼集團、中國化學工程集團日前相繼召開全面深化
改革工作領導小組會議，研究制定改革行動方案。惟中字頭股集體大跌，中國電信
（滬：６０１７２８）挫３﹒８％，中國石化（滬：６０００２８）跌３﹒２％，中國石油
（滬：６０１８５７）跌２﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌２％，中國神華
（滬：６０１０８８）跌１﹒４％。
　　國際油價先升後回，收市跌逾１％，終結三連升走勢。Ａ場石油股集體走低，中海油服
（滬：６０１８０８）挫４﹒９％，中油工程（滬：６００３３９）跌４﹒２％，石化油服
（滬：６００８７１）跌１﹒９％，中國海油（滬：６００９３８）跌１﹒８％。
　
＊華為已攻克部分自主替代關鍵環節，概念股獲鼓舞＊
　
　　華為輪值董事長徐直軍２月２８日在華為總結表彰會上表示，華為已在芯片領域完成１４納
米以上ＥＤＡ工具國產化，今年將完成全面驗證；華為硬軟芯（硬件開發、軟件開發和芯片開發
）三條研發生產線目前完成了軟件╱硬件開發７８款軟件工具的替代，它們基本可以保障研發作
業的連續性。受到華為此番講話帶動，國產芯片設計股抽升，廣立微（深：３０１０９５）抽升
５﹒９％，華大九天（深：３０１２６９）漲２﹒８％，紫光國微（深：００２０４９）升近
２％。
　　鴻蒙概念股同漲，巨人網絡（深：００２５５８）漲停，軟通動力（深：３０１２３６）飆
１７﹒９％，湯姆貓（深：３００４５９）升７﹒２％，潤和軟件（深：３００３３９）升
４﹒６％，中科軟（滬：６０３９２７）升０﹒４％。（ｊｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４０２７﹒０５　　－０﹒３０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２６５﹒６５　　－０﹒６４　　　　４３０８﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３４２３﹒０４　　－０﹒６４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１６３４﹒２２　＋０﹒２５　　　　６４４０﹒００　　
　　深圳創業板指數　２３７０﹒３８　　＋０﹒３８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９１﹒３４　　＋０﹒２３　　　　　１﹒２６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１８７﹒３１　　＋０﹒０３　　　　　０﹒３７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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