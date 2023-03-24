《經濟通通訊社２４日專訊》美國商務部再將１４家中國實體加列入未經核實清單，加上

ＴｉｋＴｏｋ行政總裁周受資出席近５小時美國聽證會，民主黨和共和黨議員都對ＴｉｋＴｏｋ

進行了尖銳的抨擊，議員們對封殺ＴｉｋＴｏｋ態度強硬。中美對峙再添火藥味，影響部分市場

情緒，滬深股市今早窄幅低開後，滬深走勢分化，滬綜指低開後持續走弱，以近乎全日低位收跌

０﹒６４％，報３２６５﹒６５點，全周累計仍升０﹒４６％。深成指則收升０﹒２５％，創業

板指升０﹒３８％。

人民銀行今日進行的７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠１７３０億元，本周

公開市場有４６３０億元逆回購到期，人行全周收水１１３０億元。兩市全日成交１０７４８億

元，連續兩日破萬億關，按日升５﹒３％，陸股通結束連續九日淨流入，轉為淨流出逾２億元。



＊央地謀劃新國企改革，中字頭股急回＊



據《中國證券報》報道，新一輪國企改革行動方案正緊鑼密鼓地研究制定中。中國航太科技

集團、中國航太科工集團、兵器裝備集團、鞍鋼集團、中國化學工程集團日前相繼召開全面深化

改革工作領導小組會議，研究制定改革行動方案。惟中字頭股集體大跌，中國電信

（滬：６０１７２８）挫３﹒８％，中國石化（滬：６０００２８）跌３﹒２％，中國石油

（滬：６０１８５７）跌２﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌２％，中國神華

（滬：６０１０８８）跌１﹒４％。

國際油價先升後回，收市跌逾１％，終結三連升走勢。Ａ場石油股集體走低，中海油服

（滬：６０１８０８）挫４﹒９％，中油工程（滬：６００３３９）跌４﹒２％，石化油服

（滬：６００８７１）跌１﹒９％，中國海油（滬：６００９３８）跌１﹒８％。



＊華為已攻克部分自主替代關鍵環節，概念股獲鼓舞＊



華為輪值董事長徐直軍２月２８日在華為總結表彰會上表示，華為已在芯片領域完成１４納

米以上ＥＤＡ工具國產化，今年將完成全面驗證；華為硬軟芯（硬件開發、軟件開發和芯片開發

）三條研發生產線目前完成了軟件╱硬件開發７８款軟件工具的替代，它們基本可以保障研發作

業的連續性。受到華為此番講話帶動，國產芯片設計股抽升，廣立微（深：３０１０９５）抽升

５﹒９％，華大九天（深：３０１２６９）漲２﹒８％，紫光國微（深：００２０４９）升近

２％。

鴻蒙概念股同漲，巨人網絡（深：００２５５８）漲停，軟通動力（深：３０１２３６）飆

１７﹒９％，湯姆貓（深：３００４５９）升７﹒２％，潤和軟件（深：３００３３９）升

４﹒６％，中科軟（滬：６０３９２７）升０﹒４％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０２７﹒０５ －０﹒３０

上證綜合指數 ３２６５﹒６５ －０﹒６４ ４３０８﹒００

上證Ａ股指數 ３４２３﹒０４ －０﹒６４

深證成份指數 １１６３４﹒２２ ＋０﹒２５ ６４４０﹒００

深圳創業板指數 ２３７０﹒３８ ＋０﹒３８

上證Ｂ股指數 ２９１﹒３４ ＋０﹒２３ １﹒２６

深證Ｂ股指數 １１８７﹒３１ ＋０﹒０３ ０﹒３７

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