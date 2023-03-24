《經濟通通訊社２４日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒６４％，報３４２３﹒０４點。

國際油價先升後回。紐約期油周四收市跌９４美仙或１﹒３２％，每桶報６９﹒９６美元。

在收市後的延長交易時段再跌至６９﹒２５美元，令到跌幅擴大至２％。美國能源部長格蘭霍姆

早前出席國會聽證會時稱，美國可能要數年時間，才會補回過去一年釋出的戰略油儲數量。Ａ場

石油股集體走低，中海油服（滬：６０１８０８）跌４﹒８％，中油工程（滬：６００３３９）

跌４﹒１％，中國石化（滬：６０００２８）跌３﹒２％。

煤炭大省山西省２３日召開煤炭增產保供動員部署會議，就做好煤炭增產保供、加快煤炭產

業轉型提出要求。會議要求，依法依規增加露天煤礦開採能力，積極挖潛現有產能。煤炭股今日

挫，中煤能源（滬：６０１８９８）跌６﹒１３％，上海能源（滬：６００５０８）跌

２﹒３７％，淮北礦業（滬：６００９８５）跌１﹒５２％。

據《中國證券報》報道，新一輪國企改革行動方案正緊鑼密鼓地研究制定中。中字頭國企持

續走弱，中國衛通（滬：６０１６９８）跌９﹒３％，中國交建（滬：６０１８００）、中國衛

星（滬：６００１１８）跌５﹒８％，中國聯通（滬：６０００５０）跌４﹒７％。（ｄｗ）

