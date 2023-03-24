《經濟通通訊社２４日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒１９％，報１１６２７﹒８４點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１３﹒９２億元，用６﹒０８億
元或１﹒１６％。（ｄｗ）
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24/03/2023 11:51
《深股通》深成指半日升０﹒１９％，深股通額度用６億元
《經濟通通訊社２４日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒１９％，報１１６２７﹒８４點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１３﹒９２億元，用６﹒０８億
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