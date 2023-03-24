《經濟通通訊社２４日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒２５％，報１１６３４﹒２２點

。

國家新聞出版署公布３月國產網絡遊戲審批訊息，共８６款遊戲獲批。Ａ股公司中青寶

（深：３０００５２）出品的「曙光調查團」、三七互娛（深：００２５５５）旗下的「星星生

活樂園」等遊戲均在列，Ａ股遊戲股集體走高，盛天網絡（深：３００４９４）飆１２％，拓維

信息（深：００２２６１）升一成漲停

三七互娛（深：００２５５５）升６％。

外媒報道，蘋果公司計劃每年斥資１０億美元製作院線電影，美股蘋果股價隔晚升０﹒７％

，報１１５８﹒９３美元。滬深蘋果概念股跟漲，立訊精密（深：００２４７５）升６﹒７％，

欣旺達（深：３００２０７）升２﹒２％，歌爾股份（深：００２２４１）升１﹒５％。

華為輪值董事長徐直軍２月２８日在華為總結表彰會上表示，華為已在芯片領域完成

１４ｎｍ以上ＥＤＡ工具國產化，今年將完成全面驗證。受到此番講話帶動，Ａ股國產芯片設計

股抽升，華大九天（深：３０１２６９）漲２﹒８％，廣立微（深：３０１０９５）揚５﹒９％

，紫光國微（深：００２０４９）升２％。（ｄｗ）

