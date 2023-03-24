《經濟通通訊社２４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘４９４﹒９５億元，用２５﹒０６億元或４﹒８％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出２﹒３４億元，結束連續九日淨流入。

（ｄｗ）

