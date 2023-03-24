《經濟通通訊社２４日專訊》國際油價先升後回。紐約期油周四收市跌９４美仙或

１﹒３２％，每桶報６９﹒９６美元。在收市後的延長交易時段再跌至６９﹒２５美元，令到跌

幅擴大至２％。倫敦布蘭特期油價格收市跌７８美仙或１﹒０２％，每桶報７５﹒９１美元。

美國能源部長格蘭霍姆早前出席國會聽證會時稱，美國可能要數年時間，才會補回過去一年

釋出的戰略油儲數量。瑞銀分析員表示，有關言論令到油市供過於求的憂慮升溫，不利油價表現

。另外，《路透》較早時報道，ＯＰＥＣ＋不會擴大減產幅度，以支持油價。

Ａ場石油股集體走低，中海油服（滬：６０１８０８）、中油工程（滬：６００３３９）、

中國石化（滬：６０００２８）挫約３％，石化油服（滬：６００８７１）跌１﹒９％，中國海

油（滬：６００９３８）跌１﹒８％，海油工程（滬：６００５８３）跌１﹒８％，中國石油

（滬：６０１８５７）跌１﹒７％，廣匯能源（滬：６００２５６）跌１﹒３％，上海石化

（滬：６００６８８）跌０﹒６％，恒力石化（滬：６００３４６）跌０﹒５％。（ｊｔ）

