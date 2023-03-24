  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

24/03/2023 10:02

《Ａ股焦點》國際油價止三連升，石油股回吐，中海油服Ａ挫３％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國際油價先升後回。紐約期油周四收市跌９４美仙或
１﹒３２％，每桶報６９﹒９６美元。在收市後的延長交易時段再跌至６９﹒２５美元，令到跌
幅擴大至２％。倫敦布蘭特期油價格收市跌７８美仙或１﹒０２％，每桶報７５﹒９１美元。
　　美國能源部長格蘭霍姆早前出席國會聽證會時稱，美國可能要數年時間，才會補回過去一年
釋出的戰略油儲數量。瑞銀分析員表示，有關言論令到油市供過於求的憂慮升溫，不利油價表現
。另外，《路透》較早時報道，ＯＰＥＣ＋不會擴大減產幅度，以支持油價。
　　Ａ場石油股集體走低，中海油服（滬：６０１８０８）、中油工程（滬：６００３３９）、
中國石化（滬：６０００２８）挫約３％，石化油服（滬：６００８７１）跌１﹒９％，中國海
油（滬：６００９３８）跌１﹒８％，海油工程（滬：６００５８３）跌１﹒８％，中國石油
（滬：６０１８５７）跌１﹒７％，廣匯能源（滬：６００２５６）跌１﹒３％，上海石化
（滬：６００６８８）跌０﹒６％，恒力石化（滬：６００３４６）跌０﹒５％。（ｊｔ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金