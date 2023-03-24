《經濟通通訊社２４日專訊》外媒引述知情人士報道，蘋果公司計劃每年斥資１０億美元製

作院線電影。美股蘋果股價隔晚升０﹒７％，報１１５８﹒９３美元。滬深蘋果概念股今早大升

，立訊精密（深：００２４７５）飆６﹒８％，工業富聯（滬：６０１１３８）升３﹒３％，環

旭電子（滬：６０１２３１）升２﹒８％，欣旺達（深：３００２０７）升２﹒４％，歌爾股份

（深：００２２４１）升１﹒７％，鵬鼎控股（深：００２９３８）、杉杉股份

（滬：６００８８４）、藍思科技（深：３００４３３）等升逾１％。

影視股也造好，完美世界（深：００２６２４）升３﹒９％，東方明珠

（滬：６００６３７）升３﹒５％，芒果超媒（深：３００４１３）升１﹒９％，萬達電影

（深：００２７３９）升０﹒８％。



＊蘋果希望今年推出幾部在影院上映的電影＊



報道指，蘋果已與電影工作室接洽，希望在今年推出幾部在影院上映的電影。將來，蘋果還

會推出更多院線電影，可能上映的電影包括潛在發行片單包括《花月殺手》（Ｋｉｌｌｅｒｓ

ｏｆ ｔｈｅ Ｆｌｏｗｅｒ Ｍｏｏｎ）、《阿吉爾》（Ａｒｇｙｌｌｅ）及《拿破崙》

（Ｎａｐｏｌｅｏｎ），對此蘋果發言人拒絕回應。

蘋果在過去幾年相比，在電影上的投資顯著增加。以前大部份蘋果的原創電影不是在串流服

務上獨家，就是在有限的電影院上映。知情人士指出，蘋果誓言將電影在數千間電影院上映至少

一個月，但該計劃仍未最終敲定。

雖然蘋果決定在影院上映是為進軍好萊塢、贏得競爭優勢，但同時蘋果也將影院視為為其「

電視＋串流媒體服務」樹立知名度的一種方式。據估計，Ａｐｐｌｅ ＴＶ＋目前擁有２０００

萬至４０００萬訂閱用戶，少於Ｎｅｔｆｌｉｘ和Ｄｉｓｎｅｙ＋等競爭對手。（ｊｔ）

