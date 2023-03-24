《經濟通通訊社２４日專訊》針對先正達集團將借殼藍豐生化的市場傳聞，藍豐生化

（深：００２５１３）回應稱消息不屬實，公司經營一切正常，沒有重組的動作。公司目前是農

藥和新材料雙主業發展。

藍豐生化目前漲３﹒３％，報５﹒５９元人民幣。（ｊｔ）

