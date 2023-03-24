《經濟通通訊社２４日專訊》中國發展高層論壇將於明日（２５日）在北京舉行，是自疫情

爆發以來首次恢復線下舉辦，亦是中國全面放寬防疫措施後最大型的國際企業峰會，論壇表示有

來自金融、能源、生物製藥和消費品等行業的１００名外國代表報名參加。

據外電取得與會者初步名單顯示，多家知名美國企業的領導人將赴北京出席峰會，包括蘋果

公司的庫克、輝瑞公司的布爾拉、橋水創始人達利歐、景順總裁弗拉納根及黑石執行長蘇世民都

會出席，但總體來說出席的美國企業佔少數，其中有些公司僅派遣級別較低的高管出席。報道引

述知情人士指，美國公司不希望成為美國眾議院中共特別委員會的目標，尤其是最近中俄關係提

升亦令美國公司高管擔憂。

香港於去年１１月舉行國際金融領袖投資峰會，不過美國國會議員在峰會召開前質疑，美國

金融機構高層參與會議，期間將聽取香港特首李家超發言，相當於無視美國財政部對李家超的制

裁，是在幫助香港洗刷形象，及後多家國際金融機構高層以確診新冠、身體不適或家庭問題等原

因，未能出席峰會。（ｅｙ）（ｚｚ）

