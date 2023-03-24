《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省委、省政府公開發布《關於推動產業有序轉移促進區域

協調發展的若干措施》（下稱《措施》），支持珠三角各市在粵東粵西粵北探索「飛地經濟」，

著力推動產業在省內有序轉移，解決粵東粵西粵北內生發展動力不足問題，促進區域產業融合、

協同發展，積極探索促進區域協調發展、實現共同富裕的有效路徑和模式。

《措施》提出，支持粵東粵西粵北地區更好承接國內外特別是珠三角地區產業有序轉移，促

進區域產業融合、協同發展，加快形成主體功能明顯、優勢互補、高質量發展的區域經濟布局，

在服務和融入新發展格局中實現更高水平的區域協調發展。

《措施》又提出，支持粵東粵西粵北各市各打造１個承接產業有序轉移主平台；支持珠三角

與粵東粵西粵北各市依托對口幫扶協作關係，在粵東粵西粵北各市承接產業有序轉移主平台範圍

內共建產業轉移合作園區；探索多種形式雙向「飛地經濟」模式等。

當中特別提到，支持珠三角各市在粵東粵西粵北地區探索布局建設「飛地經濟」。支持粵東

粵西粵北各市通過租賃辦公樓宇、設置園中園、建設孵化器、打造招商展示平台等方式，在珠三

角地區設立「反向飛地」。鼓勵「反向飛地」所在地採取長期租賃、先租後讓、彈性年期等方式

供應產業用地，將減免優惠政策作為正向激勵因素納入相關考核評價。



＊支持各市在珠三角「搶人才」＊



《措施》並提到，支持粵東粵西粵北各市在珠三角地區建立「人才飛地」和「離岸人才中心

」，加大高層次產業人才、招商人才精準引進力度。大力實施「揚帆計劃」，支持粵東粵西粵北

各市聚焦重點產業，全方位、全鏈條打造產業人才隊伍。支持粵東粵西粵北與珠三角各市開展「

訂單式」技能人才培養培訓。開辟人才「綠色通道」，協調解決涉及產業轉移引進人才的社保銜

接、子女入學、看病就醫等問題。（ｓｌ）

