《經濟通通訊社２４日專訊》內地傳媒引述業內人士指，中國銀保監會已向信託公司下發《

中國銀保監會關於規範信託公司信託業務分類的通知》（下稱《通知》），對信託業展開分類監

管，今年６月１日起實施。

銀保監去年１２月３０日起草了《通知》徵求意見稿，明確信託業務的分類標準和具體要求

，將信託業務分為資產管理信託、資產服務信託、公益慈善信託三大類共２５個業務品種。業內

人士透露，今次下發的《通知》中，資產服務信託業務調為第一大分類，資產管理信託業務、公

益慈善信托業務緊隨其後。其中資產服務信託業務分為財富管理服務信託、行政管理服務信託、

資產證券化服務信託、風險處置服務信託、新型資產服務信託等５小類。

《通知》並要求各銀保監局「加強宣傳引導」，指導轄內信託公司加強金融消費者教育，引

導金融消費者正確認識信託關係實質和信託業務風險特徵，樹立信託產品打破剛性兌付的風險意

識。信託業協會應當加強宣傳引導，組織信託公司自覺落實相關要求，普及信託相關知識，提高

社會各界對各類信託業務的認知度。

業內人士指出，監管部門未來將對信託公司進行差異化監管，信託公司的業務是否能夠開展

，也需要根據自身的資源稟賦和實際業務能力，又認為相關監管有利於推動信託公司擺脫對傳統

業務的路徑依賴，加速回歸本源業務，從而實現信託行業的高質量發展。（ｓｌ）

