《經濟通通訊社２４日專訊》國家稅務總局橫琴粵澳深度合作區稅務局表示，橫琴已成功進

行數字人民幣境外繳稅試點。這意味數字人民幣已在稅務領域應用有新突破，而相對其他第三方

數字支付方式，應用數字人民幣繳納稅費的法律保障性更強，並具有實時到帳、零手續費等優勢

。

據介紹，個人只需在數字人民幣試點區域，使用內地手機號註冊登錄數字人民幣帳號，即可

支付稅費；企業只需在網上銀行開通數字人民幣錢包，登錄電子稅務局網簽授權劃繳稅（費）款

三方協議，即可使用數字人民幣繳納稅費。

澳門居民馮女士向橫琴粵澳深度合作區稅務局申報一筆１２０元（人民幣．下同）的印花稅

，她在澳門登錄廣東省電子稅務局申報，並使用在內地開通的數字人民幣錢包掃碼支付，成功繳

納稅款，大讚「用數字人民幣繳稅，直接在澳門打開手機就能支付，方便又安全」。珠海橫琴跨

境說網絡科技有限公司的財務人員則通過登錄廣東省電子稅務局，申報一筆約７﹒９萬元的增值

稅及其附加稅費，並成功使用數字人民幣錢包支付稅款，成為橫琴首個外資企業使用數字人民幣

繳稅的實例。

內媒報道，這一便利舉措是稅務、人民銀行、工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）等部門合作的結果。中國工商銀行橫琴分行有關負責人表示，廣東省正推

進全域數字人民幣試點，加快推進重點民生領域數字人民幣應用場景搭建，積極推動建立宜居宜

業的金融環境，便利澳門居民生活就業。（ｓｌ）

