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AH股新聞

24/03/2023 15:47

《中國監管》市監總局推４部配套規章，完善反壟斷監管執法

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國家市場監管總局近日發布４部反壟斷法配套規章，４月１５
日起實施。
　　４部配套規章分別是《制止濫用行政權力排除、限制競爭行為規定》《禁止壟斷協議規定》
《禁止濫用市場支配地位行為規定》《經營者集中審查規定》。市場監管總局表示，該局堅持問
題導向，處理好規範與發展的關係，針對監管執法存在的突出問題，重點在三個方面作出完善和
擴充。
　　其一是細化反壟斷法的有關規定，即根據去年修正的反壟斷法，細化行政約談的內容、程序
、方式等，並明確橫向壟斷協議中「具有競爭關係的經營者」的主體範圍；明確軸輻協議中「組
織其他經營者達成壟斷協議」和「為其他經營者達成壟斷協議提供實質性幫助」的具體表現形式
；優化參與集中的經營者營業額計算等。
　　其二是優化監管執法程序，包括明確濫用行政權力排除、限制競爭行為的查處過程中，有關
單位和個人配合調查義務、被調查單位書面報告改正情況的義務，將消除相關競爭限制作為執法
機構結束調查或者提出行政建議的基礎等。
　　其三是強化有關主體的法律責任，包括針對壟斷協議中負有個人責任的經營者法定代表人、
主要負責人和直接責任人員，規定申請減輕或者免除處罰的幅度；夯實經營者集中的申報人及其
代理人的責任義務等。（ｓｌ）

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